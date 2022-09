NAJHORŠÍ MOMENT v živote známej krásky: Ako keby mi vyrvali srdce!

Georgina Rodriguez je krásna žena, ktorá si žije svoj sen. Obklopená luxusom a milovanou rodinou však otvorene hovorí, že veľmi dobre vie, aké to je nemať nič. Fanúšikovia ju mali možnosť bližšie spoznať aj prostredníctvom dokumentu s názvom I Am Georgina, ktorý vznikol vďaka Netflixu.

VIDEO: Trailer na prvú sériu dokumentu I Am Georgina.

Už čoskoro bude na Netflixe dostupná druhá séria relácie, ktorá mapuje život tejto influencerky. Georgina pred kamerami prehovorila aj o mimoriadne bolestivej udalosti, keď spoločne s Ronaldom v apríli tohto roka prišli o jedno z dvojičiek. Smrť synčeka pochopiteľne označila za najhorší moment v jej živote.

„Život mi toho nadelil tak veľa za krátky čas. Zažila som to najkrajšie a zároveň to najhoršie v jednu chvíľu,” uviedla k tomu tmavovláska. „Bolo to, akoby mi vyrvali kus srdca a ja som nedokázala prísť na to, ako žiť ďalej,” priznala.

Odpoveď však podľa vlastných slov mala priamo pod nosom. „Stačilo sa pozrieť do očí mojich detí a vedela som, že jedinou cestou, ako to prekonať, je zostať pohromade,” dodala Georgina. Dcérku, ktorá prežila, pomenovali Bella Esmeralda a pre slávnych rodičov je veľkým požehnaním. Okrem nej majú 4-ročnú dcérku Alanu a vychovávajú spolu tiež dvojičky Evu a Matea a Cristiana jr., ktoré futbalistovi porodili náhradné matky.