Krásna youtuberka (23) má v hlave 40 osobností: So psychickou poruchou už nevládze žiť… Podstúpi EUTANÁZIU!

PARÍŽ - Má iba 23 rokov, no je rozhodnutá, že podstúpi eutanáziu. Reč je o youtuberke, ktorá vystupuje pod menom Olympe. Rodáčka z Francúzska totiž trpí disociatívnou poruchou identity a žije s 40 rôznymi osobnosťami. Viac však svoju poruchu nezvláda. Rozhodla sa preto pre asistovanú samovraždu!

Youtuberka a influencerka o svojich problémoch otvorene hovorí a aktuálne svojim 255 tisícom sledovateľom oznámila, že plánuje podstúpiť asistovanú samovraždu. Vraj je už v kontakte s lekármi z Belgicka, kde je eutanázia legálna.

Olympe, ako si brunetka hovorí, trpí disociatívnou poruchou identity, ktorú vyvoláva prekonaná trauma. V jej prípade malo ísť o sexuálne zneužívanie a presúvanie sa z jedného detského domova do druhého. Aktuálne vraj youtuberka žije so 40 rôznymi osobnosťami.

„V poslednom štvrťroku 2023 sa uchýlim k asistovanej samovražde v Belgicku. Už som v kontakte s lekármi,“ informovala svojich sledovateľov. „Nie je to diskusia. Je to môj život. Urobila som rozhodnutie, ktoré bolo ťažké prijať,“ uzavrela Olympe. No upozornila tiež, že nikoho nenabáda, aby nasledoval jej kroky a vyzýva všetkých, ktorí majú psychické problémy, aby vyhľadali odbornú pomoc.

Navyše tento proces môže trvať mesiace alebo roky. „Nevidel som jej lekársku dokumentáciu, ale čítal som jej e-maily. Chce sa so mnou stretnúť,“ vyjadril sa podľa DailyMail pre Le Parisien bruselský lekár de Locht s tým, že stretnutiu sa nevyhýba. Zároveň však odmieta, že by Olympe stanovil akýkoľvek termín. „Táto mladá žena oznámila koniec svojho života na konci roka. Tento dátum určite nepochádza odo mňa. Potrebujem viac informácií, kým sa s ňou stretnem,“ dodal lekár.

Eutanázia je legálna v Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Nemecku a Španielsku.