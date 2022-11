NAJSEXI MUŽOM SVETA sa stal tento herec: Najviac sa raduje jeho mama!

LOS ANGELES - Každoročné oceňovanie najsexi muža sveta podľa magazínu People sa stalo už tradičnou udalosťou. Už tretí rok za sebou putuje do rúk herca. Teraz sa ním stal Američan Chris Evans (41), ktorý je síce rád, ale oveľa väčšiu radosť to urobilo jeho mame.

Chris Evans patrí medzi obľúbených hercov hlavne medzi fanúšikmi Marveloviek. Najvýraznejšie filmové úspechy totiž počas svojej kariéry zažil ako Kapitán Amerika. Objavil sa však aj v ďalších úspešných filmoch, ako sú napríklad Veľký dar či The Gray Man.

Galéria fotiek (11) Chris Evans

Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

O hereckom talente tohto muža niet pochýb. Aktuálne však púta pozornosť najmä vďaka svojmu vzhľadu. Magazín People ho totiž vyhlásil za najkrajšieho muža na svete za rok 2022. Toto ocenenie mal podľa viacerých zdrojov vyhrať už minulý rok. Vtedy mu ho ale nakoniec vyfúkol jeho herecký kolega Paul Rudd. V predchádzajúcich ročníkoch sa medzi najsexi mužov sveta zaradili napríklad Michael B. Jordan, John Legend, Idris Elba či Blake Shelton.

„Keby ste môjmu stredoškolskému ja povedali, že jedného dňa získam takéto ocenenie, bol by som nadšený. Dnes mi to príde ako veľmi zvláštna téma na rozhovor. Mám pocit, že je to forma takého pokorného chvastania. Ale moji kamaráti budú mať aspoň dôvod si ma doberať," povedal pre magazín People Evans.

Z úspechu má jednoznačne najväčšiu radosť jeho mama. „Moja mama bude veľmi šťastná. Je hrdá na všetko, čo som dosiahol, ale týmto sa bude naozaj veľmi chváliť," doplnil herec. K celej veci sa pre spomínaný magazín nakoniec vyjadrila aj Chrisova mamina. „Vôbec ma to neprekvapilo. Celá naša rodina bude šťastím bez seba," dodala so smiechom.

Aj napriek tomu, že herec žiadny vzťah oficiálne nepotvrdil, už pár mesiacov sa špekuluje, že tvorí pár s portugalskou herečkou Albou Baptista (25). V rozhovore priznal, že je naplno pripravený na úlohu manžela a otca. „Určite si chcem založiť rodinu a byť manželom a otcom. Ale nečakajte, že o tom budem verejne hovoriť. Niektoré veci chcete mať len pre seba, poprípade sa s nimi podeliť len s rodinou a priateľmi," uzavrel umelec.

Galéria fotiek (11) Alba Baptista

Zdroj: Instagram