Najsexi muž sveta je ZADANÝ: Herec randí s o 16 rokov mladšou kolegyňou!

Chris Evan bol začiatkom tohto týždňa zvolený magazínom People najsexi mužom planéty. Na tomto sa so známym periodikom zhodne zrejme veľa žien. Tým však aktuálne zostanú iba oči pre plač. Ako totiž spomínaný magazín následne odhalil, herec je zadaný a zamilovaný až po uši.

Jeho srdce si mala získať o 16 rokov mladšia portugalská herečka Alba Baptiste. „Sú zamilovaní a Chris nebol šťastnejší. Jeho rodina a priatelia ju zbožňujú,“ prezradil zdroj blízky páru. A dokonca nemá ísť o začínajúci vzťah. „Trvá to viac ako rok a je to vážne,“ dodal spomínaný zdroj.

Alba Baptiste má 25 rokov a objavila sa napríklad vo filmoch Pani Harrisová ide do Paríža, Fatima či v seriáli Warrior Nun. Je dcérou inžiniera a prekladateľky a sama hovorí piatimi jazykmi. V roku 2018 odišla do Kambodže, kde pôsobila ako humanitárna pracovníčka so zameraním na vzdelávanie.