ŤAŽKÉ CHVÍLE slávneho speváka: Najskôr rozvod, teraz nečakané zdravotné komplikácie!

Dan Reynolds momentálne neprežíva najšťastnejšie obdobie. Len pred pár týždňami totiž priznal, že jeho manželstvo s umelkyňou Ajou Volkman (42) je definitívne v troskách. Dvojica bola zosobášená viac ako 10 rokov a majú spolu štyri ratolesti.

Pred týždňom prišla pre jeho fanúšikov ďalšia smutná správa. Skupina Imagine Dragons, ktorej lídrom je práve spomínaný Reynolds, bola nútená zrušiť niekoľko koncertov v Latinskej Amerike.

Dôvodom mal byť zlý zdravotný stav Reynoldsa. Ten bojuje s viacerými problémami. „Je nám to veľmi ľúto, ale budeme musieť odložiť naše koncerty v Latinskej Amerike. Počas 12 rokov fungovanie našej kapely sme nikdy neprerušili turné a počet show, ktoré sme zrušili by sa dali spočítať na jednej ruke. Veríme, že viete, aké ťažké bolo pre nás toto rozhodnutie urobiť a spravíme všetko pre to, aby sme vám to vynahradili čo najskôr. Viacerí asi viete, že Dan momentálne bojuje s vážnymi problémami s hlasivkami a lekár ho varoval, že ak by pokračoval, mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu. Nedávno sa k tomu pridali problémy s kolenom, ktoré si vyžiadajú rehabilitáciu. Preto vám momentálne nemôžeme ponúknuť šou, ktorú si zaslúžite," napísala kapela na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

Dĺžka rehabilitácii zatiaľ nie je známa. Na Instagrame však hudobník zverejnil fotku, ako usilovne pracuje na svojom skorom návrate. Tento záber poteší hlavne jeho fanúšičky, keďže na ňom ukázal svoju vypracovanú postavu.

Galéria fotiek (4) Dan Reynolds

Zdroj: Instagram