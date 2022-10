Šokujúce PRIZNANIE hviezdy z Harryho Pottera: Problémy s chľastom a duševným zdravím!

Nie je žiadnym tajomstvom, že Tom Felton a jeho herecká kolegyňa Emma Watson majú dobrý vzťah. A bola to práve predstaviteľka obľúbenej Hermiony, kto mladého herca presvedčil, aby vo svojej knihe hovoril nielen o tej peknej stránke slávy.

Tomovi vychádzajú memoáre s názvom Beyond the Wand: The Magic of Growing Up. V nich chcel pôvodne hovoriť o svojom živote a o tom, ako sa stal hviezdou. Emma, ktorá vedela o jeho problémoch, ho ale povzbudila, aby sa fanúšikom zveril aj s tým. „Uvedomil som si, že nie je správne hovoriť len o tých skvelých veciach. Aj toto sa mi stalo a je to súčasťou môjho života,” uviedol v jednom z rozhovorov mladý herec. Zároveň si uvedomil, že jeho otvorenosť môže pomôcť niekomu, koho momentálne trápia rovnaké problémy.

Predstaviteľ Draca Malfoya priznáva, že život hereckej hviezdy bol príjemný. Avšak chýbal mu domov, rodina, čaro obyčajného života a útechu začal hľadať v neďalekom bare, kde pravidelne popíjal. „Strávil som tam viac nocí, než si dokážem spomenúť,” píše v knihe Tom. Jeho problém s alkoholom sa postupne stupňoval, až prišiel opitý aj na nakrúcanie.

Mladý herec sa v dôsledku toho rozhodol podstúpiť protialkoholické liečenie. Na odvykačke však prvýkrát nevydržal ani 24 hodín... A podľa vlastných slov sa tam v priebehu rokov ešte párkrát vrátil. Liečbu úspešne dokončil a dnes abstinuje. Je si ale vedomý toho, že tento boj bude trvať stále.

Sympatický herec zároveň priznáva, že ho sužujú aj psychické problémy. Aj s nimi sa však snaží úspešne pracovať. „Už sa nehanbím zdvihnúť ruku a povedať, že nie som v poriadku. Dodnes nikdy neviem, do akej verzie samého seba sa prebudím,” uvádza v knihe známy herec.

