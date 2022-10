Šokujúca SPOVEĎ Chandlera z Priateľov: Skončil v kóme... Lekári mu dali na prežitie len 2% šancu!

LOS ANGELES - Mal smrť na jazyku! Nie je žiadnym tajomstvom, že herec Matthew Perry (53) dlhé roky bojoval so závislosťou od alkoholu a liekov od bolesti. Avšak až teraz v úprimnej spovedi odhalil, ako veľmi vážne to s ním bolo. Obľúbená hviezda legendárneho seriálu Priatelia takmer zomrela!

Matthew Perry sa rozhodol pred svetom odkryť všetky svoje tajomstvá. Slávnemu hercovi vychádzajú 1. novembra memoáre, ktoré nazval Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. V nich prehovoril aj o najnáročnejšom období svojho života, či o svojom boji so závislosťou.

„Čakal som, kým budem celkom triezvy, aby som to všetko spísal. Podstatné tiež bolo, aby som si bol celkom istý, že moja spoveď niekomu pomôže,” uviedol Matthew na margo svojej pripravovanej knihy v rozhovore pre magazín People.

Keď mal Perry 49 rokov, jeho život visel na vlásku. V dôsledku nadmerného užívania opiátov mu prasklo hrubé črevo. V kóme bol zhruba dva týždne a deväť mesiacov mal vývod, z ktorého mu odchádzala stolica von z tela.

Z hercových spomienok na toto obdobie priam mrazí. Lekári vraj jeho rodine povedali, že má len 2% šancu, že prežije. „V tú noc bolo na špeciálnych prístrojoch, ktoré za vás dýchajú, napojení okrem mňa ďalší štyria ľudia. Oni zomreli a ja jediný som prežil. Pýtam sa prečo? Musí na to existovať nejaký dôvod,” zamýšľa sa s odstupom času seriálový Chandler.

Ako Perry priznal, alkohol prvýkrát ochutnal, keď mal len 13 rokov. Úlohu v legendárnom seriáli Priatelia dostal ako 24-ročný. V tom čase bol už alkohol bežnou súčasťou jeho života. V priebehu rokov sa k nemu však postupne začala pridávať závislosť na liekoch od bolesti, ktoré sú podobné heroínu. „Nevedel som, ako prestať,” priznal herec, ktorý sa už dávnejšie zveril s tým, že si v podstate nakrúcanie troch sérií seriálu Priatelia vôbec nepamätá.

Na odvykačke bol seriálový Chandler podľa vlastných slov 15-krát. „Teraz som už celkom zdravý,” hovorí Matthew, ktorý knihu napísal, aby pomohla jedincom s podobnými problémami. „Dúfam, že sa s tým ľudia stotožnia a uvedomia si, že táto choroba útočí na každého. Vôbec nezáleží na tom, či je človek úspešný alebo nie,” dodáva.

„Bolo desivé odhaliť všetky moje tajomstvá. Ale chcel som vyrozprávať svoj príbeh. Nič som však nevynechal. Je to ale aj príbeh plný nádeje, pretože som stále nažive a stále som tu,” uzavrel slávny herec.