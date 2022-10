Špekulácie o rozpade prominentného páru sa potvrdili: Obaja si už najali rozvodových právnikov!

TAMPA - Vyzerá to tak, že túto krízu ich manželstvo nerozdýcha. Supermodelka Gisele Bündchen (42) a hviezda amerického futbalu Tom Brady (45) patria medzi najznámejšie páry svetového šoubiznisu. Už dlhšie však nežijú spolu a podľa posledných informácií sa už obaja pripravujú na rozvod.

O problémoch dvojice sa debatuje od konca augusta. O dôvodoch, ktoré spôsobili krízu jedného z najkrajších párov šoubiznisu, špekulovali viaceré médiá. Podľa posledných informácií to však vyzerá tak, že ich manželstvo po 13 rokoch skončí.

Ako informuje magazín Page Six, obaja si už stihli najať rozvodových právnikov. Tieto informácie im potvrdilo viacero zdrojov z okolia dvojice, ktoré do poslednej chvíle neverili tomu, že prominentný pár si povie definitívne zbohom.

Jeden zo zdrojov povedal: „Nikdy by som si nepomyslel, že toto bude ich koniec. Ale vyzerá to tak, že sa tak skutočne stane. Nemyslím si, že tam je nejaká cesta späť. Obaja už majú právnikov a momentálne riešia, ako si rozdelia majetok a ako to bude s financiami."

Podľa experta dvojica požiada o rozvod v štáte Florida, kde spolu s ich deťmi trávili najviac času. Rozdelenie ich spoločného majetku však bude trvať dlhšiu dobu, keďže obaja patria medzi najlepšie zarábajúcich ľudí vo svojej oblasti.