ROZVOD krásneho promi páru je POTVRDENÝ: Ich vyjadrenia lámu srdce!

Krásna modelka Gisele Bündchen a úšpešný hráč amerického futbalu Tom Brady začali spolu randiť v roku 2006. Svoju lásku spečatili svadbou o tri roky neskôr. Narodil sa im syn Benjamin (12) a dcéra Vivian Lake (9), ktorých vychovávajú spolu so športovcovým synom z prvého manželstva - Johnom Edwardom (15). Sympatická rodinka mala vždy množstvo fanúšikov a Tom s Gisele rozhodne patrili medzi najkrajšie páry šoubiznisu.

Začiatkom septembra sa v médiách začali objavovať prvé správy o tom, že manželstvo tejto dvojcie prechádza vážnou krízou. Postupne sa v médiách začali objavovať informácie, že dvojica už spolu nebýva, na ruke modelky nebolo vidieť obrúčku a hovorilo sa už aj o tom, že si najali rozvodových právnikov.

Magazín People najnovšie informuje, že rozvádzajúca sa dvojica už vyriešila, ako si podelia majetok, teraz už potrebujú doriešiť len starostlivosť o deti. K téme rozvodu sa najnovšie obaja vyjadrili na svojich profiloch na sociálnych sieťach, čím dali najavo, že ich láske je definitívne koniec.

Vyjadrenie Toma Bradyho:

„V uplynulých dňoch sme s mojou ženou dokončili náš rozvod po 13 rokoch manželstva. Dospeli sme k tomuto rozhodnutiu priateľsky a s vďačnosťou za čas, ktorý sme spolu strávili. Sme požehnaní krásnymi a úžasnými deťmi, ktoré budú aj naďalej stredom nášho sveta v každom smere. Budeme naďalej ako rodičia spolupracovať, aby sme im vždy zabezpečili lásku a pozornosť, ktorú si zaslúžia.

K rozhodnutiu ukončiť naše manželstvo sme dospeli po dlhom zvažovaní.

Samozrejme je to bolestivé a náročné, ako pre mnohých ľudí po celom svete, čo si tým tiež prechádzajú a prežívajú to isté. Navzájom si želáme len to najlepšie, kým sa budú písať nové kapitoly v našich životoch.”

Vyjadrenie Gisele Bündchen:

„S veľkou vďakou za čas, ktorý sme spolu strávili sme sa spolu s Tomom priateľsky ukončili náš rozvod. Mojou prioritou vždy boli a budú naše deti, ktoré milujem celým srdcom. Spoločne pokračujeme ako rodičia, aby sme im dali lásku, starostlivosť a pozornosť, ktorú si veľmi zaslúžia.

Rozhodnutie ukončiť manželstvo nie je nikdy jednoduché a je náročné si niečím takým prejsť. Cítim sa požehnaná za čas, ktorý sme spolu strávili a Tomovi želám vždy len to najlepšie.

Žiadam vás o rešpektovanie súkromia počas tohto citlivého obdobia, ktorým si prechádzame.”