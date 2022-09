Hviezdne Spice Girls očarené ČESKÝM HERCOM: Kŕmili ho cukríkmi… Táto sa s ním BOZKÁVALA!

LONDÝN - O dievčatách zo Spice Girls v 90. rokoch tajne snívali muži po celom svete. Väčšina z nich musela zostať len pri tých predstavách, no jeden český moderátor a herec mal obrovské šťastie. So slávnymi speváčkami sa stretol a nielen to - boli z neho tak očarené, že ho kŕmili gumovými medvedíkmi a... Táto sa s ním dokonca bozkávala!

O nezabudnuteľný zážitok sa v talkshow 7 pádů Honzy Dědka podelil sám známy Čech. Reč je o hercovi a moderátorovi Bořkovi Slezáčkovi. S dievčenskou skupinou Spice Girls mal možnosť sa stretnúť počas svojho pôsobenia v televízii Prima, kde začínal ako reportér. A okamžite speváčkam učaroval.

Podľa jeho vlastných slov ho jedna kŕmila gumovými medvedíkmi a ďalšia dokonca zašla ešte ďalej. „S Mel B som sa potom krátko bozkával,“ priznal skúsenosť, ktorú mu určite závidia muži po celom svete. No on si daný moment veľmi neužil... Naopak, vystrašený zdupkal. No nie vraj preto, že by sa mu čokoládová Scary Spice nepáčila. Dôvod bol iný.

Galéria fotiek (5) Bořek Slezáček má dnes 55 rokov.

Zdroj: Tv Nova

„Bolo to pekné, keby k tomu nasledovala bohatierska historka, ale nenasleduje. Ja som potom viacmenej utekal. Páčilo sa mi na nej úplne všetko, ale vystrašil som sa. Jednoducho to nejak nedopadlo, už si to veľmi nepamätám,“ zaspomínal v rozhovore Slezáček s tým, že mal skrátka trému. Či to dnes ľutuje, už neprezradil.