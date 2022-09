Nenávisť v rodine kráľovnú veľmi trápila: Dôverné rozhovory s Meghan... Nebola jej ľahostajná!

LONDÝN - Nie je tajomstvom, že medzi princom Harrym (38), Meghan Markle (41) a zvyškom kráľovskej rodiny už dlhší čas panuje dusná atmosféra. Napäté vzťahy však tmavovláska má aj s väčšinou svojej rodiny. V týchto dňoch však na povrch vyplávali prekvapivé informácie. A to, že kráľovná sa snažila presvedčiť Meghan, aby urovnala vzťahy so svojimi blízkymi.

Meghan má komplikované vzťahy s viacerými členmi svojej rodiny. Tá sa od nej už dlhšiu dobu dištancuje a v minulosti na ňu prostredníctvom médií neraz hádzali špinu. Najviac rozoberaný však bol jej vzťah s otcom Thomasom, ktorý osobne nikdy nevidel (a zrejme ani neuvidí) svoje vnúčatá, či zaťa Harryho.

Ako sa uvádza v novej knihe s názvom The New Royals, ktorú napísala odborníčka na kráľovskú rodinu Katie Nicholl, Alžbeta II. sa snažila Meghan presvedčiť, aby ich vťahy urovnala. „Kráľovná videla, ako zničujúca je situácia medzi Meghan a jej otcom. Preto si o tom s ňou pohovorila a tiež sa ju snažila podporiť v rozhovoroch s jej otcom," píše sa v knihe.

Panovníčke vadilo i to, že sa Harry s jej otcom nikdy nezoznámil. Thomas Markle žije v Mexiku, ale dvojica sa s ním počas ich vzťahu nikdy nestretla. „Myslím si, že bolo jej prianím, aby sa Harry s Thomasom stretol. Podľa nej bolo veľmi nešťastné, ako to celé dopadlo," uviedla Nicholl.

Vzťah Meghan a jej otca však nebolo to jediné, čo Alžbetu II. trápilo. Rovnako tak chcela, aby sa urovnala aj situácia medzi Harrym a kráľovskou rodinou. „Kráľovná mala Harryho veľmi rada a platilo to aj naopak. Myslím si, že ako jedna z mála prepájala Windsor a Californiu. Jedným z jej najväčších želaní bolo, aby sa tieto veci dali opäť do poriadku," doplnila autorka.