Krach idylického promi manželstva: Nevera? Ale kde! Toto je dôvod

Slávna dvojica si povedala svoje áno ešte v roku 2009. Až do tohto roka nič nenaznačovalo tomu, že by mohli mať nejakú krízu. Už pár mesiacov však dvojica nežije v spoločnej domácnosti, a tak je otázne, ako to medzi nimi napokon dopadne.

Vo veľkom sa špekuluje hlavne o dôvodoch, ktoré tento stav zapríčinili. Dokonca sa hovorilo aj o nevere. To však zdroj magazínu Page Six vyvrátil. „Žiadna nevera tam nebola. Ani jeden z nich neobvinil toho druhého, že by niečo také urobil. Ich manželstvo v poslednej dobe proste nefungovalo. Jednoducho už k sebe necítia to, čo predtým," povedal zdroj.

Ďalším údajným dôvodom ich krízy malo byť rozhodnutie Bradyho vrátiť sa z futbalového dôchodku. To mala niesť modelka len veľmi ťažko. „Nebola tam žiadna veľká hádka. Gisele nemala problém s tým, že sa Tom vrátil k futbalu. Vedela, že futbal je vec, ktorá ho urobí šťastným, a tak chcela, aby hral. Nedostal žiadne ultimátum. Nebolo to tak, že by si musel vybrať medzi ňou a futbalom. Ich problém je, že sa časom od seba vzdialili a už to nie je také, ako predtým," dodal zdroj. Či sa dvojici podarí túto krízu prekonať a svoje manželstvo zachránia, ukáže až čas.

Galéria fotiek (9) Gisele Bundchen a Tom Brady s ďeľmi

Zdroj: Instagram