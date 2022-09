VÁŽNA KRÍZA v dokonalom šoubiznisovom manželstve: Hádky a nezhody... Už odišla z domu!

Vyzerá to tak, že manželstvo známej dvojice je vo vážnej kríze. Všetko malo spôsobiť rozhodnutie Toma obnoviť svoju hráčsku kariéru. To sa modelke nepáčilo a svojmu manželovi vyčítala, že americký futbal uprednostňuje pred rodinou.

Galéria fotiek (11) Gisele Bundchen a Tom Brady s deľmi

Zdroj: Instagram

Informáciu priniesol magazín Page Six. Tomu tieto šokujúce novinky potvrdilo viacero zdrojov z okolia hviezdnej dvojice. Gisele vraj dokonca už odišla z ich spoločného domu v Tampe a momentálne sa nachádza v Kostarike.

„Tom a Gisele majú momentálne krízu. Už sa im to stalo aj v minulosti, ale vždy sa im podarilo vyriešiť ich problémy," dodal jeden zo zdrojov. „Ich nezhody vznikli kvôli jeho rozhodnutiu odísť z futbalového dôchodku. Gisele bola vždy tá, ktorá sa starala o rodinu. Mali dohodu, že ukončí kariéru a bude sa sústrediť na rodinu. Potom však svoje rozhodnutie zmenil," dodal druhý zdroj.

Špekulácie o manželských problémoch prišli po tom, ako sa hviezda tímu Tampa Bay Buccaneers vrátila po 11 dňoch do tréningu. Keď sa ho novinári pýtali na dôvody jeho absencie, Tom odpovedal: „Je to osobné. Každý človek sa vyrovnáva s rôznymi životnými situáciami a s výzvami. Deje sa toho momentálne veľmi veľa a momentálne sa snažím zariadiť môj život najlepšie ako viem. Je to pokračujúci proces."