Sme rodina chce zvýšiť prídavky deťom na 50 eur mesačne: Zaviesť sa má aj jednorazové zvýšenie

BRATISLAVA - Prídavky na dieťa by sa mali zvýšiť na 50 eur mesačne. Opätovne by sa tiež malo zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Navrhujú to poslanci koaličnej Sme rodina v novele zákona o prídavku na dieťa, ktorú predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.