Slávna speváčka je už maminou: Zvažuje aj adopciu... Má na to dojemný DÔVOD!

LOS ANGELES - Speváčka Leona Lewis (37), ktorá sa preslávila ako víťazka americkej verzie speváckej šou X Factor v roku 2006, oznámila fanúšikom v týchto dňoch tú najkrajšiu správu. A to, že sa jej a jej manželovi Dennisovi narodilo ich prvé dieťatko.

Ako samotná Leona Lewis na svojom Instagramovom profile oznámila, s manželom sa už pár dní radujú zo svojej dcérky. „A potom boli traja. Naša malá Carmel Allegra prišla na svet 22.7.2022,” napísala speváčka a hneď aj pridala fotku ich krásnej princezničky.

Leona sa netajila tým, že si tehotenstvo veľmi užíva. Na sociálnych sieťach sa pravidelne pýšila fotkami s rastúcim bruškom. Avšak nemala tiež problém priznať, že nie všetky dni boli ružové. „Je tak veľa emocionálnych, psychických, osobných a profesijných zmien, ktoré treba prijať. Keď toto píšem, myslím na všetky mamy a otcov, ktorí si tým prechádzajú, aby priviedli na tento svet nových jedincov,” vyznala sa nedávno zo svojich pocitov umelkyňa.

Leona Lewis a Dennis Jauch sa spoznali v roku 2010, keď ich spojila práca. Sympaťák bol totiž vokalistom slávnej interpretky, ktorú preslávili napríklad skladby Bleeding Love, či Better In Time. V roku 2018 ju požiadal o ruku a o rok na to mali krásnu svadbu v Toskánsku.

Speváčka sa v minulosti netajila tým, že spoločne uvažujú aj o adopcii dieťatka. A má ta ozaj netradičný dôvod. „Moja mama vyrástla v detskom domove a nikto si ju ako dieťa neadoptoval. Ja by som si preto nejaké dieťatko rada adoptovala,” uviedla v jednom z rozhovorov krásna umelkyňa. Nechajme sa prekvapiť, kedy sa ich rodinka opäť rozrastie...