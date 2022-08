Pikantné HRÁTKY Bocelliho so ženou: Najprv si VYZLIEKLA plavky ona, potom... POZOR, vyletí vtáčik!

SARDÍNIA - Opernému spevákovi Andreovi Bocellimu (63) bez pochýb závidí nejeden jeho rovesník. Doma má totiž krásnu, o 25 rokov mladšiu, manželku Veronicu Berti (38). No a po fotkách, ktoré nafotili talianski paparazzi, by s ním zrejme menili aj mladší muži. Sympatická tmavovláska si totiž vyzliekla plavky a ukázala holé prsia. A potom... Pozor, vyletí vtáčik!

Operný spevák a multiinštrumentalista Andrea Bocelli si aktuálne spolu so svojou manželkou Veronicou Berti, synom Matteom a nádejnou nevestou užíva dovolenku na slnečnej Sardínii. Namiesto hotela si to však rodinka namierila na jachtu. No ani tam neušla talianskym paparazzom. A tým sa podarilo urobiť naozaj exkluzívne zábery.

Najprv sa totiž v plnej paráde predviedla pani Bocelliová. Fotografi ju odfotili priamo v momente, keď si vyzliekala vrchný diel plaviek. Tmavovláska sa zrejme chcela vyhnúť neopáleným miestam, no netušila, že ju majú na muške. Vzniklo tak niekoľko záberov, na ktorých je hore bez. Treba však uznať, že hoci jej nahé prsia teraz pozná celý svet, rozhodne sa nemá za čo hanbiť.

Galéria fotiek (6) Zdroj: profimedia.sk

No to zďaleka nebolo jediné odhalenie, ktoré sa z prominentnej jachty dostalo na verejnosť. A aj druhé má na svedomí Veronica. Tentoraz sa však o pikantný záber postarala svojmu manželovi Andreovi. Keď totiž vychádzal z vody, stiahla mu plavky. Všetkým sa tak naskytol pohľad na spevákov slnkom nepobozkaný zadok. Pozor, vyletí vtáčik!