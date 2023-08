Syn legendárneho Bocelliho je brutálny FEŠÁK: Zavítal do rannej šou a... Moderátorky nad ním takto slintali!

Moderátorky boli z krásneho a talentovaného mladíka úplne nadšené. (Zdroj: itv)

LONDÝN - Boli z neho úplne namäkko! Legendárny taliansky tenorista Andrea Bocelli (64) je trojnásobným otcom a nie je tajomstvom, že talent po ňom zdedili aj jeho deti. Aktuálne sa hlási o slovo spevákov 25-ročný syn Matteo, ktorý zavítal do rannej šou, aby predstavil svoj nový singel. Moderátorky boli z neho úplne paf!

Andrea Bocelli sa môže pochváliť úžasnou kariérou, ale aj krásnou rodinkou. S prvou manželkou Enricou Cenzatti má dvoch dospelých synov - Amosa (28) a Mattea (25). Druhá manželka - Veronica Berti mu porodila dcérku Virginiu. Všetci traja potomkovia slávneho speváka milujú hudbu a spev. Treba ale dodať, že jeho atraktívni synovia by sa nestratili ani v modelingu.

Mladší Matteo bol v pondelkom hosťom v rannej šou This Morning. Moderátorky Josie Gibson a Rochelle Humes boli z neho priam nadšené a celý čas sa na neho usmievali. Keď sa mladík postavil, aby išiel spievať, Josie poznamenala: „Nemôžem uveriť tomu, aký si vysoký. Niektorí ľudia majú to šťastie, že majú všetko, však?” Jej kolegyňa toto nadšenie tiež zdieľala a uznala, že dostal do vienka všetko krásne a pozitívne. „Hovoríme o ňom, akoby tu nebol,” dodala a obe sa chichotali ako také tínedžerky.

Diváci sa na moderátorkách doma vo veľkom zabávali. „Úplne nad ním slintajú. Ale ja sa im vôbec nečudujem. Je to veľký fešák,” znie jeden z komentárov. A čo na syna slávneho Bocelliho hovoríte vy?