Známy umelec rapoval Bohu, teraz... Za ZNÁSILNENIE a zverstvá mu hrozí DOŽIVOTIE alebo TREST SMRTI!

LOUISIANA - Opäť sa dostal do problémov so zákonom! Americký raper pôsobiaci pod umeleckým menom Mystikal (51) skončil v putách. Dôvodom sú závažné obvinenia z viacerých trestných činov. Umelec si v už v minulosti za svoje vyčíňanie odsedel 6 rokov... Teraz mu však hrozí oveľa prísnejší trest!

Slávny raper bol zatknutý v pondelok. Obvinený je z niekoľkých porušení zákona, medzi ktorými je aj znásilnenie prvého stupňa. Na slobodu sa pritom dostal len minulý rok, keď bol po 18 mesiacoch strávených za mrežami, oslobodený od všetkých obvninení.

Svoju poslednú obeť mal Mystikal napadnúť v nemocnici. Okrem toho, že ju znásilnil, mal ju škrtiť a inak fyzicky napádať. Ďalej je obvinený z krádeže, poškodzovania majetku a prechovávania amfetamínu. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotie a prokurátor môže požiadať aj o trest smrti.

Galéria fotiek (2) Mystikal

Zdroj: SITA

Michael Tyler, ako znie jeho celé meno, je čo sa týka podobných trestných činov známa firma. V minulosti si odsedel 6 rokov za vydieranie a sexuálne napadnutia. Vtedy sa priznal, že vydieral svoju kaderníčku a nútil ju k sexu po tom, čo ju obvinil, že mu ukradla šek v hodnote 80 tisíc dolárov.

Minulý rok pritom v rozhovore pre The Associated Press povedal, že sa zmenil a zaujal nový prístup k hudbe a aj životu. „Keď sa obzriem za seba a počúvam moju hudbu... Bol som nechutný! Teraz si predstavujem, ako rapujem Bohu a som na to hrdý," povedal Mystikal. Nuž, ktovie, či sa Bohu ten jeho rap páči, keď vidí, čo všetko má za ušami!