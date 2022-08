Aj Chorváti majú svojho Haberu: Slovenky sú z neho namäkko!

BRATISLAVA - Talentovaný a charizmatický! Taký rozhodne je tenor z Jadranu - Goran Karan (58), ktorý už čoskoro zavíta do Bratislavy. V stredu, 10.augusta, totiž spoločne s kapelou vystúpi pod holým nebom v Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere. Mnohé Slovenky neskrývajú svoje nadšenie.

Goran Karan je v našich končinách dobre známy. A to nielen dovolenkárom, ktorí zvyknú tráviť leto na Jadrane. Už najbližšiu stredu spoločne so svojou kapelou Vagabundo Acoustic Band prinesú kúsok tejto atmosféry aj k nám do Bratislavy.

Mnohé fanúšičky tohto charizmatického umelca neskrývajú nadšenie. Dôkazom sú aj príspevky na sociálnych sieťach. „Už sa neviem dočkať. Neskutočne sa tešíme,” znejú vybrané z komentárov. „Mám ho veľmi rada. Spieva krásne a má nádherný hlas,” pochvaľovala si umelca istá pani, ktorá už v minulosti absolvovala viaceré jeho koncerty.

Ak si chcete aj vy vychutnať koncert Gorana Karana, lístky si môžete zakúpiť na stránke www.predpredaj.sk!

Goran Karan má na konte účinkovanie v pesničkovej súťaži Eurovision Song Contest, kde skúšal šťastie s piesnou Ostani. Svojho času pôsobil aj ako porotca v súťaži Hrvatski idol, čo je chorvátska verzia SuperStar.

VIDEO: Goran Karan a jeho hit Ostani.