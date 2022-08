Ostrá kritika Markízy: Diváci si podali TOHTO muža... Prestaňte ho VŠADE PCHAŤ!

BRATISLAVA - Už onedlho sa na televízne obrazovky vráti populárna šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej sa známi Slováci menia na hudobné legendy. A to aj s jedným nečakaným prekvapením. Ku klasickej zostave porotcov, ktorú tvoria Zuzana Kubovčíková Šebová a Mário Kuly Kollár, si prisadne aj hudobník Marián Čekovský a zápasník Attila Végh. No a práve meno posledného z menovaných vyvolalo u divákov poriadny rozruch.

Hoci Attila nepatrí medzi umelcov a je z úplne inej brandže, dokáže si získať divákov a je bez pochýb veľkým šoumanom. A tým zrejme presvedčil aj samotných tvorcov. Zápasník bol súčasťou poslednej série Let's dance, kde súťažil ako tanečník, no už predtým ho Markíza nárazovo obsadila rovno do niekoľkých projektov, kde takpovediac hosťoval - ukázal sa napríklad aj na Farme.

No a práve to je tŕńom v oku niektorých divákov. Tí totiž majú pocit, že to dopadne rovnako, ako s ďalšími známymi tvárami, ktoré Markíza zapojila do viacerých šou po sebe. A ľudia sa ich tak jednoducho prejedli. „Bože, toto zas dopadne ako s Evelyn alebo tými mladými z Pána profesora. O chvíľu bude všade," znie jeden z komentárov v diskusii.

„Nemuseli by ho ozaj všade pchať. Aspoň chvíľu," myslí si zasa pani Jana. „Najprv Farma, potom Let's dance, teraz toto. A už to vidím, že o pol roka mu dajú niečo moderovať," napísal divák Miroslav. Avšak aj napriek mnohým negatívnym komentárom treba podoknúť, že iní sa na Attilu mimoriadne tešia.

„Tak ja napríklad si zapnem Tvár len kvôli nemu," či „Joooj, nemôžem sa dočkať Attilku. To budú zasa hlášky, že budem plakať," je len zopár ohlasov od toho pozitívnejšie naladeného tábora. Nuž, ako sa hovorí - 100 ľudí, 100 chutí. A čo vy, aký máte názor na to, že zo zápasníka sa stane porotca?

