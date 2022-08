Dovolenka je za vami a rozmýšľate, čo zažiť v auguste? Zabudnite na letenky, na Slovensku vás čaká more podujatí

Polovicu leta máme úspešne za sebou. Počas júla odbehlo množstvo festivalov, koncertov, divadelných predstavení či športových podujatí, ktoré sa tešili z vašej návštevy a veľa z nich bolo vypredaných. Kto by ešte nemal dosť, prípadne to kvôli dovolenke nestihol, nemusí zúfať. Aj august prináša množstvo kvalitných zážitkov v podobe ďalších festivalov, koncertov, športových zápasov či exkluzívnych predstavení. Poďme sa pozrieť na tie najbližšie z ponuky Predpredaj.sk.

Festivaly

Fanúšikovia festivalov si aj v druhej polovici leta prídu na svoje. Menšie či väčšie, komerčné či alternatívne, na výber je opäť pre každého. Vstupenky na festivaly nájdete na Predpredaj.sk.

Tužina Fest, ktorý sa bude konať už počas tohto víkendu od 5.8 v obci Hatalisko svojim programom láka najmä milovníkov country hudby. Počas dvoch dní si návštevníci budú môcť vychutnať vystúpenia kapiel ako Kamelot, Bukasový Masív alebo Heľenine Oči.

V ten istý víkend sa budú v Jaslovských Bohuniciach konať veľkolepé Slávnosti. Tento event zase ulahodí skôr rockovému publiku, takže komu nevonia country, tu si určite príde na svoje. Medzi hlavnými hviezdami sú Horkýže Slíže, Polemic, Desmod, Dalibor Janda, Zuzana Smatanová a mnohí ďalší.

Do tretice program na tento víkend, a síce Festival Partnerstva, ktorý sa tradične koná v obci Martovce. Cieľom tohto ušľachtilého podujatia je spájať dve národnosti, ktoré v tomto kraji spolu žijú, a predstaviť ľudovú kultúru slovenskej, ako aj maďarskej časti obyvateľstva. Okrem tradičných folklórnych zoskupení ako Kollárovci alebo Cigánski Diabli na festivale vystúpi aj Chris Norman z britskej legendy Smokie.

Organizátori myslia aj na tých najmenších a počas soboty 6.8. sa v okolí kaštieľa v obci Bzovík uskutoční festival Stredovek. Ako už názov napovedá, pôjde v prvom rade o prezentáciu stredovekej hudby, jedla, hier a nepokakovateľnej atmosféry v krásnom historickom prostredí. A to nie je všetko. 50 z vás má jedinečnú možnosť prespať pod holým nebom za bezpečnými múrmi opevneného kaštieľa z 12. storočia.



Bohatá ponuka festivalov nás čaká aj na nasledujúci víkend. Napríklad Goralské folklórne slávnosti, ktoré začínajú už vo štvrtok 11.8. a trvajú až do nedele. Okrem skutočne atraktívneho programu si určite vychutnáte aj nádhernú Bachledovu dolinu a obec Ždiar, kde sa tento festival pre všetky vekové kategórie bude konať. Vystúpia Cimbal Brothers, Marián Čekovský, Kandráčovci a najmenší návštevníci určite ocenia svojich obľúbencov ako Dúhalka, Hanička a Murko alebo kúzelníka Talostana.

Amfiteáter pri Zemlínskej Šírave bude patriť legendárnemu festivalu Rock pod kameňom. Počas soboty a nedele sa tu bude hrať skutočne od podlahy a miestne pódium privíta domáce aj zahraničné metalové hviezdy. ČAD, Ramchat alebo Tublatanka budú reprezentovať domáce farby a doplnia ich zahraničné legendy ako nemeckí thrasheri Destruction, famózna Tarja Turnen z Fínska, či jej krajania Korpiklaani.

Priaznivci elektronickej hudby by mali vyraziť do Hlohovca. Druhý ročník mestského festivalu City Beats. V sobotu 13.8. sa v areáli Peterskej bašty bude tancovať do rána. Postarajú sa o to Exis z Austrálie, Richard Raynolds z Čiech alebo domáca hviezda Milan Lieskovský.

Pre priaznivcov brutálneho death metalu tu máme nedeľný indoorový festival Slaughter Farm Vol. 2. Hlavným lákadlom je americká legenda Devourment, ktorý sa do Európy vracajú po dlhých 15. rokoch. Spoločnosť im budú robiť Pathology, Extermination Dismemberment, Korpse a domáci Craniotomy. Prídťe si po poriadny náklad pred pondelkovým nástupom do práce do klubu Randal v Bratislave.

Koncerty

Aktuálne prebieha letné turné jedného z našich najvýraznejších spevákov Richarda Müllera. Najbližšie sa neho môžu tešiť v Košiciach, kde sa predstaví so svojim programom už 8.8.2022 v priestoroch Kulturparku.

V ten istý deň sa na zámku Šimák v Pezinku predstaví cenami Grammy ovenčený gitarista Al McKay, ktorý privezie na zámocké nádvorie elitnú zostavu losangeleských funkových, soulových a jazzových muzikantov v strhujúcej show Earth, Wind & Fire Experience.

Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere v Bratislave sa 10.8.2022 premení na jadranské pobrežie. Legendárny tenor Goran Karan so svojou kapelou Vagabundo Acoustic Band roztancujú tradičnými dalmánskymi melódiami celý areál.

Hneď na druhý deň sa na bratislavskom hrade už po druhýkrát uskutoční exkluzívny podujatie Folklór vo fraku. Tento galakoncert je unikátnym projektom, ktorý ponúkne najkrajšie slovenské ľudové piesne vo veľkolepých aranžmánoch pre mimoriadne sólové hlasy, veľký spevácky zbor a symfonický orchester. Krásne melódie slovenských ľudových piesní odznejú v majestátnej prírodnej kulise v podaní sólistu SND Miroslava Dvorského, opernej divy Adriany Kučerovej, herca a operného speváka Filipa Tůmu, populárneho folkloristu Štefana Šteca a najúspešnejšej pop-rockovej speváčky Kataríny Knechtovej za hudobného doprovodu orchestra Slovenskí symfonici, hudobného zoskupenia Sokoly a legendárneho speváckeho zboru Lúčnica, pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša

Aktuálne si môžete vybrať medzi podujatím na Bratislavskom hrade 11.8. a na amfiteátri v Banskej Bystrici.

Šport

Futbalová sezóna je v plnom prúde. 5.8. sa bude konať 4. kolo domácej najvyššej futbalovej súťaže, kde AS Trenčín privíta na svojom štadióne MFK Zemplín Michalovce.



Kto by sa chcel radšej schladiť v priestoroch zimného štadióna, môže tak urobiť na spišskom exhibičnom hokejovom derby. HK Spišská Nová Ves si zmeria sily s HK Rysy Spišská Nová Ves na miestnom štadióne už 6.8.2022.

