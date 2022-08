Brutálna úprimnosť slávnej herečky: S fanúšikmi sa podelila o najväčšiu intímnosť, TOTO iné taja!

LOS ANGELES - Tak pred touto dámou klobúk dole! V čase, keď sú sociálne plné falošnej dokonalosti, herečka Naomi Watts zverejnila fotografiu, kde nevyzerá práve vábne. Na tvári má veľký fľak a fanúšikom dokonca prezradila jeho príčinu. Takto úprimná by bola len máloktorá žena!

Azda len málokto by pri pohľade na skvelú postavu a peknú tváričku Naomi Watts tipoval, že čoskoro oslávi 54. narodeniny. Ani jej sa však roky nevyhýbajú, čo nedávno pocítila na vlastnej koži. A to doslova – na tvári sa jej totiž objavila veľká červená škvrna a herečka odvážne objasnila: Je to symptóm perimenopauzy! Galéria fotiek (7) Naomi Watts v júli v Paríži

Zdroj: SITA/AP

Toto obdobie, ktoré priamo predchádza menopauze, teda „prechodu“, má rôzne príznaky ako návaly, depresie či problémy so spánkom. Watts k nim pridáva aj svrbivú suchú pokožku a ženy vyzýva, aby sa nebáli o tejto téme otvorene hovoriť. „Zaslúžime si cítiť sa čo najlepšie!“ zdôraznila na Instagrame, kde má 1,6 milióna sledovateľov.

K výzve sa okamžite pridala aj ďalšia herečka Julianna Margulies, ktorú môžete poznať najmä zo seriálov Dobrá manželka a Pohotovosť, kde jej sekundoval aj George Clooney. „Milujem, čo robíš, Naomi. Lámeš bariéry a umožňuješ nám všetkým zveriť sa a hovoriť o tom, čo sa deje, bez hanby alebo bez pocitu trápnosti,“ napísala v komentári.

Naomi Watts odštartovala hereckú kariéru v austrálskych televíznych seriáloch. Uznanie kritiky získala vďaka psychologického trileru Mulholland Drive (2001) režiséra Davida Lyncha a o rok neskôr sa preslávila účinkovaním v americkej verzii kultového hororu Kruh. Za snímky 21 gramov (2003) a Nič nás nerozdelí (2012) ju nominovali na Oscara. Diváci a diváčky ju môžu poznať aj z filmov Hranice života (2005), King Kong (2005), Farebný závoj (2006), Diana (2013) či Birdman (2014). Magazín People ju v roku 2002 zaradil do zoznamu najkrajších ľudí.