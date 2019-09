Známa herečka v uliciach so synom: Och, veď on vyzerá úplne ako...

Naomi Watts

Zdroj: SITA

NEW YORK - ...dievča! Herečku Naomi Watts (50) netreba nikomu predstavovať. Dobre známa je aj paparazzom, ktorí nemajú problém spoznať ju i vtedy, keď sa zamaskuje. Urobila tak napríklad pred pár dňami, keď sa vybrala do ulíc so svojím 11-ročným synom Samuelom. Práve on pútal značnú pozornosť, keďže vzhľadom vôbec nepripomínal chlapca.