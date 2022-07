Najsexi žena sveta si prešla PEKLOM: Chýba jej časť mozgu, je ZÁZRAK, že rozpráva!

LONDÝN - Herečka Emilia Clarke (35) je známa hlavne vďaka seriálu Game of Thrones. V roku 2015 bola zvolená za najsexi ženu sveta magazínom Esquire. Málokto však o nej vie, že v rokoch 2011 a 2013 prekonala mozgovú aneuryzmu. V najnovšom rozhovore priznala, že je obrovským zázrakom, že môže žiť bez akýchkoľvek obmedzení!

Počas natáčania seriálu Game of Thrones mala dvakrát problémy s mozgovou aneuryzmou. V roku 2019 kvôli tomu podstúpila niekoľko operácii. Aj keď si to málokto uvedomoval, jej stav bol veľmi vážny.

V interview pre BBC povedala: „Vzhľadom na to, aká veľká časť môjho mozgu po týchto problémoch nefunguje, je zázrak, že rozprávam a žijem úplne normálny život bez obmedzení. Patrím medzi veľmi malú skupinu ľudí, ktorým sa to podarilo," povedala herečka.

„Dokonca mi chýba malá časť mozgu! Keď vidím röntgenový snímok, vždy sa musím smiať. Pri mŕtvici, keď sa nejaká časť mozgu prestane prekrvovať, je nenávratne preč," doplnila hviezda filmu Me Before You.

Jej problémy boli natoľko vážne, že si istú dobu nepamätela ani vlastné meno. V roku 2019 absolvovala sériu operácii. „Po operáciách som sa nechcela pozrieť do zrkadla. Kvôli veľkému množstvu liekov som mala jednu polovicu tváre veľmi opuchnutú. Cítila som sa veľmi neatraktívne," priznala umelkyňa.

V roku 2019 založila charitatívnu organizáciu SameYou, ktorá sa zameriava na zbieranie peňazí pre ľudí, ktorí prekonali neurorehabilitáciu po mŕtvici alebo úrazoch mozgu. Len v roku 2019 sa jej podarilo vyzbierať 45-tisíc amerických dolárov.