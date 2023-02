Smoliarka roka! Herečku (30) NAPADOL bezdomovec, zistili jej NÁDOR a... Cestou na ožarovanie ju ZRAZILO auto!

Ale tak toto je už príliš! Za posledný rok a pol mala herečka Alli McLaren toľko smoly, koľko iný človek nemá za celý život. Právom by si tak zaslúžila pomenovanie najväčšia smoliarka sveta. Všetko sa to začalo v októbri 2021, kedy ju na ulici bezdôvodne napadol bezdomovec. Udrel ju do tváre tak silno, že jej rozbil mobil, ktorý držala v ruke a vážne zranil čelusť.

„Prešla som cestou a kútikom oka som ho zahliadla. Bežal priamo ku mne a udrel ma päsťou. Vyrazil mi z ruky telefón, ktorý sa rozbil a ja som spadla na zem. Všetko sa to zomlelo snáď v priebehu dvoch sekúnd,“ opísala incident herečka, ktorej krátko po ňom v nemocnici nič nezistili, až keď sa jej začali lámať zuby zistili, že má zlomenú čelusť.

Prvá operácia sa však nevydarila a musela čakať ďalšie dva mesiace na nápravu. Počas tých dostala infekciu a doma skolabovala. Utrpela poranenie hlavy a začala trpieť na záchvaty. Aj to zrejme dopomohlo k tomu, aby jej lekári počas vyšetrení objavili obrovský tumor na mozgu. Našťastie nebol zhubný, no napriek tomu musela Alli podstúpiť operáciu a ožarovanie. No a aby toho nebolo málo, cestou do nemocnice ju zrazilo auto a McLaren skončila so zlomenou ľavou nohou a rozdrvenou pravou.

