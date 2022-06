Šialenosti parížskeho Fashion Weeku: Upotené tričko ako vrchol módy a HOLÝ CHLPATÝ...

Galéria fotiek (3) Paris Fashion Week bol plný šialeností.

Zdroj: Profimedia

PARÍŽ - Od utorka do nedele sa v Paríži koná ďalší tohtoročný Fashion Week. Tentokrát je venovaný mužskej móde. No len máloktorý bežný chlap by si z zrejme z predstavenej ponuky vybral. Najprv sa za vrchol sezóny prezentovali upotené tričká a potom sa po móle prešiel úplne holý a chlpatý...