Holé prsia, vyparádené celebrity a dcéra zosnulého herca hviezdou: FOTO z módnej šou!

Meadow Walker a jej debut na prehliadkovom móle.

Zdroj: profimedia.sk

PARÍŽ - Bolo to iné, ale predsa si to užili! Aj módny biznis sa musel prispôsobiť pandémii. Prehliadky a rôzne fashion podujatia sa presunuli do online priestoru. Aktuálne prebieha parížsky Fashion Week, v rámci ktorého bola predstavená aj najnovšia kolekcia módneho domu Givenchy. Pozrite sa, kto bol najväčšou hviezdou!