STRACH o Justina Biebera: Vírus mu napadol nervy... Ochrnutá polovica tváre!

Jasný znak, že má spomaliť! Justin Bieber na svojom Instagrame informoval, že sa pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. „Ako môžete vidieť, toto oko vôbec nežmurká. Na tejto strane tváre sa nemôžem usmievať, som tam úplne ochrnutý. Je to dosť vážne, ako vidíte. Prial by som si, aby to tak nebolo, ale moje telo mi, samozrejme, hovorí, že musím spomaliť. Dúfam, že to chápete,“ informoval spevák.

Ramsayho-Huntov syndróm je ochorenie, ktoré spôsobuje vírus pásového oparu. Ten napadne lícny nerv a okrem akútnej bolesti môže spôsobiť aj ochrnutie tvárových svalov, či dokonca stratu sluchu v napadnutom uchu. Neschopnosť žmurkať zas sprevádza bolesť v oku a rozmazané videnie. Všetky tieto symptómy sú len dočasné, no ak sa zanedbá liečba, môžu sa stať aj trvalými.

Je preto pochopiteľné, že si spevák nateraz dáva od práce pokoj a naplno sa ide venovať svojmu liečeniu. To oznámil aj vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti - v rámci naplánovaného turné Justice World Tour presunul zatiaľ 3 koncerty v USA a Kanade. Teraz sa venuje najmä odpočinku a tvárovým cvičeniam, aby sa čo najskôr zotavil.