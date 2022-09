Bieber s nalomenou psychikou prvýkrát na verejnosti: Jeho manželka ohurovala a on… Uff, NEVYZERÁ OK!

LOS ANGELES - Fanúšikovia Justina Biebera (28) neprežívajú práve radostné obdobie. Spevák len nedávno na svojom Instagrame priznal, že nie je po zdravotnej stránke v poriadku a cíti sa vyčerpaný. Z toho dôvodu sa rozhodol, že opäť preruší koncertné turné, ktoré len nedávno obnovil. Od tohto vyhlásenia bol teraz prvýkrát videný na verejnosti. Jeho manželka Hailey (25) výzorom ohurovala a on... Uff, nevyzerá ok!

Fanúšikovia Justina Biebera zažili začiatkom septembra sklamanie, keď ich obľúbený spevák oznámil, že opäť prerušuje koncertné turné. Prvýkrát tak urobil v júni, keď mu náhle ochrnula tvár. Lekári mu vtedy diagnostikovali Ramsayho- Huntov syndróm, kvôli čomu nevedel žmurkať ani sa usmievať. No a teraz ho trápi zdravie opäť.

Justin Bieber našiel šťastie po boku Hailey Baldwin





Priznal to začiatkom septembra na sociálnej sieti Instagram. K neurologickému problému sa teraz pridala aj naštrbená psychika. Priznal, že sa cíti vyčerpaný a od práce potrebuje prestávku. Jeho naplánované koncerty sú tak odsunuté na neurčito. Od jeho ťažkého verejného vyhlásenia teraz uplynuli 2 týždne a spevák sa po prvýkrát ukázal na verejnosti.

Americkým fotografom sa ho podarilo nafotiť cestou do reštaurácie Lavo vo West Hollywoode, kam si spolu s manželkou zašiel na večeru. No zatiaľ čo Hailey ohurovala v sexi mini sukni s krátkym topom a vysokými čižmami, pohľad na Justina nebol taký príjemný. Za svojou polovičkou kráčal doslova bez akejkoľvek energie... Je evidentné, že nie je ok. Snáď sa čo najskôr zotaví!