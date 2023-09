Česká herecká sexbomba je NA DNE: Toto ju ÚPLNE zložilo!

Alice Bendová (Zdroj: Instagram AB)

Alice Bendová patrí k ľuďom, čo sa nakazili v aktuálnej vlne Covidu-19. „Dve noci a dva dni to bola prechádzka po klincoch, boleli ma nechty, vlasy, koža,” zverila sa portálu Super.cz.

Nevyhla sa ani jednému z najčastejších príznakov, a to je strata chuti a čuchu. „Už som negatívna, čo je dobre. Ale poviem vám, bol to hnus. A vlastne stále je, pretože nemám ani chuť, ani čuch,” zverila sa fanúšikom na sieti Instagram. „To sa dá, samozrejme, prežiť a čakať, kedy sa moje zmysly vrátia,” dodala.

Oveľa viac ju trápi iný následok koronavírusu. „Viete, čo je najhoršie? Nie je mi dobre psychicky. Mne!!! Mám taký divný úzkostný pocit a viem, že to spôsobil tento hajzel. A nie je to úplná sranda, verím, že ten, kto je psychicky slabší, môže mať veľký problém. Toto mi teda chrípka nikdy nespôsobila, toto je naozaj niečo iné. Fuj,” zverila sa herečka, ktorá je bežne známa svojou pozitívnou energiou.

Tak, ako aj pri prvej vlne, aj teraz Alice apeluje na ľudí, aby boli zodpovední. „Skúste nosiť aspoň u lekárov respirátor, nech sa nenakazíte, alebo to nepľuvnete na niekoho, kto by to nemusel zvládnuť dobre. A nejde len o covid,” vyzvala svojich sledovateľov.