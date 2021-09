Najprv úplne HOLÁ a potom: Toto česká SEXbomba nečakala?!

Keď klient platí, mnohé influencerky sa neváhajú ani vyzliecť. Spravila tak aj herečka Alice Bendová, ktorá sa už párkrát objavila pred kamerami bez šiat.

Naložila sa do vane a stavila na úplnú prirodzenosť – vošla do nej celkom nahá, tak ako je to pri kúpaní bežné. Na Instagram potom zavesila fotografiu označenú ako platené partnerstvo.

Zdroj: Instagram AB

O pár hodín ale záber, na ktorom bola kompletne vyzlečená, z jej profilu zmizol. Fanúšikovia samozrejme zisťovali, čo sa stalo. Niektorí si dokonca mysleli, že zasiahla samotná sieť a snímku pre nahotu zablokovala.

Bolo to však inak. „Tú som zmazala, pretože pár nevyrovnaných pánov ju blbo komentovalo,” prezradila herečka. Nuž, mnohí si zrejme pomyslia – A čo iné na sociálnej sieti čakala?

Zdroj: Instagram AB