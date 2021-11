Najhoršie chvíle speváka zo SuperStar: Myšlienky na SAMOVRAŽDU... Takmer to urobil!

PRAHA - Už ako 15-ročný sa stal známym, keď súťažil v projekte SuperStar. No potom nastali pre Jana Bendiga ťažké časy spojené s finančnými a osobnými problémami. Panické záchvaty vyústili až do myšlienok na samovraždu.

Jan Bendig patrí k tým superstaristom, ktorým sa podarilo rozbehnúť hudobnú kariéru, i keď súťaž nevyhrali. Málokto by si však pomyslel, že usmievavý spevák si prešiel naozaj hrozným obdobím už v čase speváckeho projektu.

Jednak nebol pripravený hospodáriť s peniazmi, jednak si začal uvedomovať, že je gay. Tieto skutočnosti boli náročné na jeho psychiku a začal mať panické záchvaty. „Bolo to tak, že som mal ťažko na hrudi, nemohol som dýchať, mal som studený pot, brnenie rúk, úst. Nevedel som, čo to je a bolo to vždy pri živom vysielaní, kým ma zavolali na pódium,” prezradil v programe 13. komnata.

Vždy, keď prežíval náročné chvíle, ataky prichádzali znovu a znovu. „Vracalo sa to a bolo to intenzívnejšie. Stalo sa to v metre, v električke na prechode, úplne všade,” uviedol spevák, ktorý nakoniec dostal tie najčernejšie myšlienky. „Už to bolo v takej miere, že som stál pred oknom a hovoril som si, že to nezvládam a chcel som si sadnúť na okno a vyskočiť, také nervy som mal,” priznal Jan.

V tejto situácii mu pomohol priateľ Lukáš - ten ho vzal k doktorke, ktorá mu predpísala liečbu. A tak sa mu podarilo z ťažkých stavov dostať.

