TRAPAS známeho speváka v Bratislave: Narobil ZMÄTOK, okamžite ho riešila POLÍCIA!

BRATISLAVA - Jan Bendig (29) a Markéta Konvičková (29) sa do povedomia verejnosti dostali ešte ako 15-roční vďaka speváckej šou SuperStar. Dvojica teraz vydala spoločný singel s názvom Nebe, peklo, ráj a aktuálne obchádza slovenské redakcie, aby mu urobila promo. Cesta do Topiek sa im však trochu skomplikovala. V uliciach Bratislavy narobil mladý Čech zmäzok... Okamžite ho riešila polícia!

Jan Bendig a Markéta Konvičková sú speváci, ktorých pred 14 rokmi objavila televízna šou SuperStar. A odvtedy sú obaja hudobne aktívni a dodnes sa držia v povedomí verejnosti. Aktuálne dvojica vydala už tretí spoločný singel s názvom Nebe, peklo, ráj a v utorok obchádzali slovenské redakcie, aby mu urobili promo.

Cesta do Topiek sa však dvojici mierne skomplikovala... A nechýbalo veľa, aby spomínané peklo prežili práve za volantom. „My sme práve prišli k vám a od rána robíme rozhovory a boli sme v televízii a spievali sme naživo a prichádzali sme sem... A tým, že človek nepozná úplne tú Bratislavu, tak samozrejme, Honzík vošiel do zákazu a ešte k tomu na cyklotrasu,“ začala nám opisovať Markéta. Jan narobil v uliciach hotový zmätok. Okamžite preto spozorneli muži zákona.

„Samozrejme, že nás hneď zastavili policajti na blikačkách a ten Honza tomu dal takú krásnu bodku,“ pokračovala Konvičková. Aby toho nebolo málo, Bendig zahlásil niečo, po čom si policajti museli myslieť, že má za tým volantom azda vypité. „Je nejak 12 hodín okolo obeda a on im povedal dobrý večer, viete ja som úplne mimo... Takže ja by som mu dala fúkať už len v tom momente, keby mi niekto o 12-tej povedal dobrý večer a išiel ešte do zákazu, na cyklotrasu a natrafil na policajtov,“ smiala sa speváčka.

Mladý Čech však poznamenal, že idú na rozhovor. „Že ideme za vami a oni boli takí milí, že mi to odpustili. A pýtali sa ma: a vy v Česku nemáte značky? A tak mu hovorím, že máme, ale máte iné značky. Ale tak, aj to sa stáva. Mal som práve chvíľku debil,“ zhodnotil Bendig, ktorý si napokon zo situácie odniesol iba trapas a nie pokutu. Videoklip k novej piesni Nebe, peklo, ráj si môžete pozrieť nižšie... A časť nášho rozhovoru s Markétou a Janom nájdete hore!