Pink sa pustila do 13-ročnej influencerky: FOTO Vlastná matka ju fotí v plavkách a zmachlenú ako veľkonočné vajce!

Reagovala najmä na jednu z jej posledných fotosérií, ktorú dievča zverejnilo na svojom Instagrame. Piper pózuje v bazéne, má na sebe dvojdielne bikiny a do objektívu otŕča ako svoje prsia, tak aj laškovne vyšpúlený zadok. Pink nahnevala najmä skutočnosť, že 13-ročnú dievčinu takto odfotila jej vlastná matka.

Tá svojím počínaním maloletú dcéru v tejto sexi prezentácii vlastne podporuje, čo napokon priznala aj sama Piper. „Koľko detí ako Piper Rockelle vykorisťujú ich rodičia? A kedy konečne my ostatní povieme: Nie je v pohode, aby trinásťročné dieťa pózovalo v bikinách, zatiaľ čo ju jej MATKA fotí?“ vyjadrila sa na Twitteri rozčarovaná Pink, ktorá fanúšikov rozdelila na dva tábory. Kým jeden s ňou ako matkou absolútne súhlasí, ten druhý na laškovných snímkach nevidí nič poburujúce.

Ako sme spomínali, k veci sa vyjadrila aj samotná detská hviezdička. „Som len dieťa, ktoré má svoj sen a moja mama je natoľko úžasná, že mi ho pomáha plniť. Nemyslím si, že Pink niekedy videla aspoň jedno z mojich videí na YouTube, pretože keby áno, videla by, že som na nich len ja a moji kamaráti, ako sa bavíme a sme sami sebou,“ uviedla pre TMZ Piper a dodala, že rodičia sú jej veľkou oporou.

Väčšina ostatných rodičov sa však v komentároch zhodla, že podporovať sexi prezentáciu len 13-ročného dievčaťa je naozaj za hranicou. Predstavte si už len to, aké správy musí dostávať od rôznych omnoho starších mužov, ktorí majú na takéto žabky... Povedzme to slušne, zálusk. Fotky v bikinách pritom nie sú jedinými zábermi, ktoré zaváňajú laškovaním a v ľuďoch s pokrivenými pohľadmi na deti môžu vyvolávať priam erotické myšlienky.

Piper sa v 13-tich rokoch mimoriadne výrazne líči, špúli pery, nosí hlboké výstrihy, dlhočizné nechty, vysoké podpätky a často aj šaty, ktoré jej ledva zakrývajú zadok. A toto všetko často dokorení spomínanými sexi pózami. Fotky následne zverejňuje pred svojimi takmer piatimi miliónmi sledovateľov. A to všetko za podpory svojich rodičov - teda aspoň podľa jej slov. Na to, či je to vhodné, si odpovedzte zodpovedaním otázky - čo by ste urobili, ak by išlo o vašu dcéru?

