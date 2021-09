Kardashianka vystúpila z auta a... Preboha! Ľudia možno pustili do gatí

Kim Kardashian

Zdroj: SITA

NEW YORK - Už dnes večer sa v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku koná najprestížnejšia módna udalosť - Met Gala. Na nej samozrejme nemôžu chýbať slávne hviezdy šoubiznisu, vrátane Kim Kardashian (40). Tá pri príchode do hotela poriadne šokovala bulvárnych fotografov. Z auta totiž vystúpila zahalená v čiernej koži od hlavy po päty. DOSLOVA!