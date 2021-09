Najväčšie TRÁPENIE hviezdneho Belmonda (†88): SMRŤ dcéry (†36) pri POŽIARI, druhej chceli ODREZAŤ HLAVU!

Smutná správa zo sveta: Zomrel hviezdny herec Jean-Paul Belmondo (†88)!

Ženy ho milovali! A on miloval ich. Reč je o charizmatickom a talentovanom Jeanovi-Paulovi Belmondovi, ktorého náručou prešli tie najväčšie krásky. „Som Francúz, takže mám samozrejme ženy veľmi rád. Nikdy sa ich nenabažím. A ak raz zistím, že sú do mňa zamilované všetky Francúzky, vydám sa do Ameriky,” tvrdil o sebe slávny herec, ktorého šarmu podľahli aj mnohé kolegyne. Spomenúť možno bondgirl Ursulu Andress, Sophiu Loren, Brigitte Bardot, či Ginu Lollobrigidu.

Jednou z jeho osudových žien bola tanečnica Elodie Constatin, s ktorou boli manželia 16 rokov. Dvojica mala spolu troch potomkov - dcéry Patríciu a Florence, i syna Paula. Život najstaršieho Belmondového potomka však vyhasol príliš skoro. Patrícia tragicky zahynula ako 36-ročná pri požiare bytu. „Keď človek prežije svoje dieťa, je to tá najhoršia vec, ktorá sa môže stať. Ten, kto to prežil na vlastnej koži, dobre vie, o čom hovorím,” uviedol v jednom z rozhovorov Belmondo.

Jean-Paul Belmondo so svojou dcérou Patríciou v deň jej svadby. Zdroj: profimedia.sk

Slávny herec sa stal otcom aj ako 70-ročný. Jeho druhá manželka - Natty Tardivel mu porodila dcéru, ktorej dali meno Stella. Dvojica sa však po šiestich rokoch manželstva rozviedla.

Jean-Paul Belmondo so svojou najmladšou dcérou Stellou. Tá pred pár dňami oslávila 18. narodeniny. Zdroj: profimedia.sk

Slávny herec sa potom dal dokopy s výrazne mladšou Belgičankou Barbarou Gandolfi, ktorú spoznal v reštaurácii, kde obaja sami večerali. Bývala playmate a finalistka sútaže Miss Belgicko bola počas ich vzťahu v kontakte s exmanželom Frédéricom Vanderwiltemom, ktorý bol vyšetrovaný z prania špinavých peňazí. Belmondovi sa v tom čase niekto vyhrážal, že mu hlavu jeho najmladšej, vtedy 6-ročnej dcérky, pošlu v krabici od topánok. Herec vtedy dokonca dostal policajnú ochranu.

Jean-Paul Belmondo s milenkou Barbarou Gandolfi, ktorá sa mu postarala o poriadne rušné chvíle. Zdroj: profimedia.sk