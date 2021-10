VIDEO Šok počas predstavenia: Herec (†38) zomrel na javisku pred očami divákov!

"Dekorácia spadla na scéne počas opery a usmrtila herca," citovala agentúra zdroj z radov záchranárov, ktorí ju o nešťastí informovali. "Snažili sa ho oživiť, ale zachrániť herca sa nepodarilo," dodali. O život prišiel tridsaťosemročný Jevgenij Kuleš.

Veľké divadlo potvrdilo smrť člena mimického súboru v dôsledku pádu dekorácie a ubezpečilo o spolupráci pri vyšetrovaní, ktoré má objasniť všetky okolnosti nešťastia. Operu Sadko o huslistovi tohto mena, ktorý hral aj na morskom dne, zložil ruský skladateľ Nikolaj Rimskij-Korsakov na konci 19. storočia.

Po tom, čo došlo k tragédii, prestal orchester hrať a približne o minútu sa zavrela opona. Obecenstvo počulo, ako herci kričia „Choďte po lekára! Zavolajte záchranku, niekoho zasiahla kulisa!“ Herci prosili personál, aby okamžite kulisu zdvihli. Ľudia si vraj spočiatku mysleli, že nečakaný výjav je súčasťou predstavenia. Potom všal boli požiadaní, aby okamžite opustili sálu.

Yevgeny #Kulesh, a 37-year-old Russian actor, was crushed to death by falling scenery at Moscow's world-famous #Bolshoi Theatre. On Saturday, he was killed in an accident during a set change in the opera #Sadko. Onlookers attempted but failed to resuscitate him. #ActorDead pic.twitter.com/FOhLoFyUVi