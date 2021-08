Začiatky Karla Gotta a Ivany: Fuj, tak toto nebola žiadna romantika!

PRAHA - Legendárny Karel Gott zomrel 1. októbra 2019, no fanúšikovia na neho nezabúdajú. A najnovšie sa na svetlo sveta dostávajú ďalšie nové informácie z jeho života. Nedávno totiž vyšla kniha, ktorú napísal sám maestro. A odhalil aj to, ako sa s manželkou Ivanou dali dokopy.

Už počas života Karla Gotta, keď pripravoval svoju autobiografiu, sa objavovali náznaky, že kniha bude veľmi osobná. Svedčí o tom aj príbeh zo začiatkov vzťahu Karla a jeho neskoršej manželky Ivany.

Zdroj: Facebook K.G.

VIDEO: Zábery z filmu o Karlovi Gottovi

Ako spevák prezradil, prvýkrát sa streli v marci 1999 na večierku po odovzdávaní televíznych cien. „Ivana so sebou vzala kamarátku, víťazku súťaže Miss Europe Moniku Žídkovú. Hneď, ako nás oboch Monika predstavila, mihlo sa mi hlavou, že by som rád túto mladú ženu spoznal bližšie,” uviedol Gott na stránkach knihy Moja cesta za šťastím.

A tak sa dvojica začala stretávať. Najprv len nezáväzne a potom práve Ivana urobila prvý krok k tomu, aby sa z nich stali naozajstní partneri. Lenže neprebiehalo to romanticky ako z rozprávky. Zdá sa, že budúca pani Gottová si svoje city naplno uvedomila pri športovej aktivite a neváhala ani chvíľu a rovno zamierila k objektu svojej lásky.

„Po nejakom čase, keď sme mali za sebou už niekoľko večerí a hodín strávených nad plátnom, u mňa raz popoludní bez ohlásenia zazvonila. Spotená, oblečená len v teplákoch, pretože si vraj bola zabehať,” spomínal najoceňovanejší český spevák. Ivana sa mu v tomto momente zverila, že sa zamilovala a on sa bez akéhokoľvek tušenia spýtal, do koho. A potichu údajne tomu šťastlivcovi závidel. Lenže potom prišla odpoveď: „Predstav si, že do teba.” A tak odštartoval ich príbeh lásky a práve Ivana sa stala jedinou ženou, s ktorou sa Karel Gott oženil.

Zdroj: Profimedia