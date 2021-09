Predpremiéra dokumentu o Gottovi (†80): Ivana prvýkrát od jeho smrti v spoločnosti... Stále sa cez to nedostala!

PLZEŇ - O 2 týždne uplynú presne dva roky od smrti legendárneho českého speváka Karla Gotta (†80). Pri tejto príležitosti sa do českých kín dostáva aj dlhoočakávaný dokument o umelcovi s názvom Karel. V sobotu večer sa v jeho rodnej Plzni konala slávnostná predpremiéra. Zúčastnila sa jej aj vdova Ivana Gottová (45), ktorá sa v spoločnosti objavila prvýkrát od smrti svojho manžela. Stále sa cez to nedostala!

Film Karel mal mať pôvodne premiéru už minulý rok, no kvôli pandémii koronavírusu sa do českých kín dostane až 7. októbra tohto roka. Uplynulú sobotu však stihol mať už svoju predpremiéru v Plzni. Práve v rodnom meste legendárneho speváka si dokument pozrelo už prvých približne 3000 divákov. No keby bolo lepšie počasie, určite by ich dorazilo viac.

V spoločnosti sa prvýkrát od smrti Karla Gotta objavila aj jeho manželka Ivana. Posledné dva roky medzi ľudí veľmi nechodila, stretávala sa len s najbližšou rodinou a priateľmi. Až teraz urobila prelomový krok. A dokonca sa prihovorila aj divákom. „Som veľmi rada, že tu s vami môžem byť. Ďakujem, že sa predpremiéra koná v jeho rodnom meste. Nech vás film zahreje pri srdci a nech sa vám páči,“ povedala Gottová.

Zdroj: Marek Pátek / CNC / Profimedia

A bolo na nej vidno, že sa cez bolestivú ranu stále dostatočne nedostala. Už keď sa prihovárala Karlovym fanúšikom, bolo počuť v jej hlase dojatie a to napokon vôbec neskrývala. Stále neutíchajúci smútok symbolizovalo aj čierne oblečenie, ktoré si na predpremiéru dokumentu 2 roky po smrti manžela obliekla. No napriek značnej rane na srdci sa vdova zopárkrát predsalen premohla na pár úsmevov.

Zdroj: Marek Pátek / CNC / Profimedia

Zdroj: Marek Pátek / CNC / Profimedia

