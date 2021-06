Posledná oslava pred smrťou: Popelkina sestra prehovorila!

Libuše Šafránková sa v pondelok dožila 68 rokov. Hoci práve na ten deň mala naplánovaný odchod do nemocnice, predsa len jej rodina a priatelia pripravili menšiu oslavu.

Nechýbala ani sestra Miroslava, ktorá sa v minulosti tiež venovala herectvu a je známa napríklad z pokračovania rozprávky o Arabele.

Zdroj: ČT

„Aká oslava to asi mohla byť, keď o hodinu odchádzala do nemocnice. Ale mala radosť, to viete, že áno,” povedala denníku Aha! Práve Miroslavu fotografi zachytili pred domom pri rozlúčke so sestrou, keď obľúbenú Popelku odvážala kamarátka do nemocnice.

Tam čakali Šafránkovú gratulácie od personálu, ktorý si bol dobre vedomý toho, že oslavuje narodeniny. Na ďalší deň mala naplánovaný zákrok. „Zajtra už ide Popelka na výkon a bude vyčerpaná,” prezradil zdroj z nemocnice novinárom. Bohužiaľ, len deň po zákroku herečka zomrela. Ako sa Miroslava vyjadrila, zatiaľ rodina príčinu smrti nepozná. „Neviem. Mysím, že to lekári ešte skúmajú,” povedala s plačom.

Operácia sa ale podľa všetkého týkala návratu rakoviny. Podľa denníka Aha! mala totiž Libuše opäť problémy s dýchaním ako po operácii, pri ktorej jej odstránili časť pľúc. Údajne znovu dochádzala aj na chemoterapie. „Nikto netušil, že už sa domov nevráti. Nikto to nečakal. Vôbec nikto z nás nebol pripravený, že by mohla takto náhle odísť. Keď o tom ale teraz premýšľam, tak sme na to mohli byť pripravení. Nikto si nedokáže predstaviť, čo si musela zvlášť v poslednom čase prežiť,” povedala Miroslava, detaily zákroku ale nechcela verejne uvádzať.