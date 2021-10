Vážna autonehoda legendárnej Arabely: Šmyk na diaľnici vo vysokej rýchlosti… Dcéra (13) jej zachránila život!

Jana Nagyová bude už navždy pre každého krásna princezná Arabela. Seriál sa natáčal pred dlhými 40 rokmi. Posledný film natočila ešte o 10 rokov neskôr a... Potom sa na dlhý čas odmlčala. Dôvodom bude zrejme aj nepríjemná udalosť, ktorá sa stala na ceste z jeho premiéry v Bratislave. Auto, v ktorom sa viezli herečka a jej najstaršia dcéra, malo totiž vážnu nehodu na diaľnici.

Plavovláska sa tejto téme roky vyhýbala a o dramatických chvíľach verejne rozprávať nechcela. Teraz sa však rozhovorila. „Vracali sme sa z premiéry v Bratislave do Prahy. Manžel so synom šli v jednom aute, mňa a dcéru viezol vodič v druhom. Bolo to vo februári a cesty boli namrznuté. Keď sme šli po diaľnici D1 pri Humpolci, dostal náš vodič na moste vo vysokej rýchlosti šmyk,“ opísala hrozivý moment herečka.

„Točili sme sa tam ako na kolotoči. Bola som poriadne dotlčená. A poviem vám, že som pritom mala obrovské šťastie,“ prekvapuje Nagyová. Nebyť totiž jej vtedy len 13-ročnej dcéry Janky, dnes by zrejme bola mŕtva. „Musím sa priznať, že vzadu som častokrát jazdila nepripútaná. Vtedy mi ale asi 5 minút pred tou nehodou dcéra povedala, nech sa pripútam. Bez toho by som asi neprežila. Nikdy na to nezabudnem,“ dodala s tým, že dcéra jej prakticky zachránila život.

Jana Nagyová si v Arabele zahrala pred 40 rokmi. Zdroj: CT

Nagyová pred 30 rokmi svoju hereckú kariéru zavesila na klinec, začala sa venovať podnikaniu a veľa cestovala. Po toľkých rokoch však dostala ponuku, ktorú nemohla odmietnuť. Oslovil ju režisér Jan Budař do svojej novej rozprávky Mamánek, kde si Nagyová zahrá kráľovnú Ludmilu. No priznala, že ak by to nebola úloha kráľovnej, zrejme by ju odmietla.

„Pokiaľ by šlo o inú úlohu, asi by som dosť váhala. Úloha kráľovnej ma dosť zlomila. Historické úlohy ma veľmi lákajú, možno, že si zahrám aj úlohu kňažnej alebo cisárovnej,“ dodala Jana Nagyová, ktorú tak čoskoro budeme môcť vidieť opäť vo filme... Po dlhých 30 rokoch.

Dnes Jana Nagyová žije v Nemecku. Zdroj: Facebook JP

