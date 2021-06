Kedysi a dnes: Uff, v tomto nevyzerá dobre ani božská Peštová!

PRAHA - Veľa vecí sa zmenilo, odkedy svet bojuje s pandémiou koronavírusu. Aj cestovanie je úplne iné. Aktuálne na to poukázala aj modelka Daniela Peštová, ktorá sa v rámci svojej profesie často presúvala lietadlom tisícky kilometrov.

Modelka Daniela Peštová napísala článok do najnovšieho vydania magazínu Harper's Bazaar, ktorý sa zaoberá cestovaním. Opísala, ako sa cestovanie zmenilo oproti minulosti, keď bolo pre ňu úplne bežnou súčasťou pracovného aj osobného života.

Pri tejto príležitosti zverejnila aj na sieti Instagram dve fotografie, ktoré môžeme nazvať "kedysi a dnes". „Je obrovský rozdiel medzi nevyhnutnými vecami, ktoré som si zvykla brať so sebou, aby som si túto nutnú súčasť mojej práce urobila príjemnejšou, verzus veci, ktoré si beriem na palubu teraz. A ešte hodiny strávené pátraním, čo je potrebné, kedy sa dať testovať, či treba ísť do karantény...” uviedla Daniela.

Kedysi si brala do lietadla rôzne krémy, hydratačnú masku, látkovú masku na oči a dopriala si oddych. Dnes – v FFP2 maske a so štítom na tvári už nie je cestovanie také pohodlné a spánok zrejme ani nehrozí.

V takomto "výstroji" veru nevyzerá príťažlivo ani božská Daniela. Ale samozrejme, v prevencii proti celosvetovej pandémii je estetika a to, či nám to v ochranných prostriedkoch pristane, to najmenej podstatné zo všetkého.