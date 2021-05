Šokujúca premena mladej herečky: Nafúknuté prsia, blonďavá hriva... Pamela Anderson zúri!

Keď sa povie Pamela Anderson, hádam každý hneď vie, o kom je reč. Do povedomia verejnosti sa vryla účinkovaním v seriáli Baywatch a smelo ju možno zaradiť medzi najväčšie sexbomby všetkých čias. Poriadne zaujímavé však bolo a vlastne stále aj je i jej súkromie.

Zaujímavú časť jej života - keď žila v manželstve s rockerom Tommym Leem, sa rozhodla spoločnosť Hulu sfilmovať. Hlavné úlohy stvárňujú Sebastian Stan and Lily James. V centre pozornosti je najmä mladá herečka. Tá stvárnila v minulosti napríklad Popolušku, takže sledovať jej premenu na sexi cicu stojí ozaj za to.

Lily James ako sexbomba Pamela Anderson. Zdroj: Instagram/ Hulu

Maskéri vyrobili herečke väčšie prsia, na jej hrivu pridali viac peroxidu a pri pohľade na jej fotky v bikinách zostane v úžase nejeden muž, ktorý ako tínedžer obdivoval legendárnu Pamelu Anderson.

Lily James ako sexbomba Pamela Anderson. Zdroj: profimedia.sk

Mnohí sa už seriálu nevedia dočkať. Pamela, ktorej sa seriál najviac týka, však k týmto jedincom nepatrí. Práve naopak. Podľa medializovaných informácií dokonca zúri. „Pamela určite nemá záujem to sledovať. Mená hercov, ktorí stvárnia ju a Tommyho, jej nič nehovoria. A v podstate ani nemá záujem to meniť. Ona a jej rodina si o projekte myslia, že je to len taká lacná napodobenina,” uviedol pre The Sun zdroj z Pamelinho okolia.

Blondínkin odmietavý postoj súvisí zrejme tiež s tým, že dej zachytáva aj škandál spojený s ich sexvideom, ktoré sa dostalo na verejnosť. „Celé to bolo pre ňu veľmi traumatizujúce. Pamela to vníma ako jednu z najhorších chvíľ jej života,” dodal Pamelin priateľ.

Sebastian Stan and Lily James v seriáli Pam & Tommy stvárnia Tommyho Lee a Pamelu Anderson. Zdroj: Instagram/ Hulu