EROTICKÉ scény krásnej Popolušky: Tieto HOLÉ PRSIA sú podvod!

Slávna sexbomba Pamela Anderson neprežíva práve najlepšie časy. Nedávno jej skrachovalo v poradí už šieste manželstvo... A seriál, ktorý má byť o jej živote po boku búrliváka a otca jej detí - Tommyho Lee blondínke na nálade určite nepridá. Ako sa totiž zdroj z jej okolia pre médiá vyjadril, škandál s uniknutým sexvideom bol pre blondínku veľmi traumatizujúci.

VIDEO: Trailer k seriálu Pam & Tommy.

Ústredné postavy v seriáli stvárnili Sebastian Stan a Lily James. Tí sa museli popasovať s poriadne divokými erotickými scénami, pri ktorých musel ísť ostych bokom. Herečke kamery neraz snímali odhalené vnady. Tie však nie sú jej vlastné, ale sú dielom šikovných kostymérov a maskérov.

Ako Lily v jednom z rozhovorov prezradila, kým jej pred nakrúcaním vytvorili podobu slávnej Pamely Anderson, trvalo to zhruba štyri hodiny. „Bolo to divoké. Bola som veľmi nervózna a bolo to pre mňa také čudné,” uviedla herečka, ktorá sa pri pohľade na seba nespoznávala. Nečudo. Pri pohľade na to, ako vyzerala počas nakrúcania rozprávky Popoluška a teraz, je to neskutočný rozdiel.

Galéria fotiek (9) Lily James ako Popoluška.

Zdroj: Walt Disney Pictures

Galéria fotiek (9) Lily James ako Pamela Anderson.

Zdroj: profimedia.sk

