Český herec (56) na mizine kvôli korone: Živí ho mladšia frajerka (39)... Sťahovanie z Prahy!

Miroslav Etzler je známy z mnohých českých seriálov, kedysi hral po boku Kateřiny Brožovej v Poisťovni šťastia, objavil sa aj vo filme GangsterKa inšpirovanom životom odsúdeného podnikateľa Radovana Krejčířa.

Zdroj: Tv Nova

Aktuálne je ale práca hercov veľmi obmedzená, mnohí prácu proste nemajú. A teda ani príjmy. Etzler sa preto z Prahy presťahoval do Libereckého kraja, odkiaľ je jeho partnerka Helena. „Rozhodol som sa, že opustím Prahu, úplne. Jednak je to dnes drahé živobytie, keď človek nemá prácu a tiež je to veľmi pozitívna vec pre môjho syna, pretože je tu všade krásna príroda, chodíme do lesa a on si to náramne užíva,” prezradil pre reláciu Showtime na Prime Etzler, ktorý má s priateľkou 2,5-ročného syna Samuela.

Práve Helena sa teraz stala živiteľkou rodiny. „Musím povedať, že mi je veľkou oporou moja priateľka. Ona má rôzne aktivity a z toho zarobí nejaké peniaze a tlačí mi ich do huby,” uviedol vtipne.

Ako dodal, do Prahy sa mu asi nebude chcieť vrátiť a dokonca zrejme sekne aj s herectvom. „Ja sa vrátim k tomu, čo mám zazmluvnené a na čom som predtým pracoval, ale že by som sa pchal do niečoho nového, to budem veľmi zvažovať,” tvrdí herec. Nuž, snáď sa mu časom podarí do rodinného rozpočtu prispieť nejako inak.