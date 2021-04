Markizáčka po turbulentnom rozchode: Len dva mesiace s novým chlapom a... Dieťa!

BRATISLAVA - Len začiatkom apríla sme na Topkách písali o tom, že sexica z markizáckych obrazoviek si krátko po rozchode našla nového priateľa. A to aj napriek tomu, že sa po krachu vzťahu dušovala, že momentálne žiadneho chlapa nechce. Reč je o bývalej farmárke Sáre Adamčíkovej (22), ktorá najnovšie šokovala ešte viac!

Uplynuli iba tri týždne odvtedy, čo mladá fitneska priznala, že po rozchode s farmáskym kolegom Erikom Zahorjanom našla novú lásku. Svojím vyvoleným sa pochválila prostredníctvom Instagramu, keď boli spolu len mesiac. No a už to vyzerá tak, že je to medzi nimi naozaj vážne.

I napriek tomu, že ich vzťah trvá približne len dva mesiace, Sára priznala že by sa rada stala mamičkou. Keď sa jej fanúšikovia pýtali na deti, odpoveď bola jednoznačná. ,,Čím skôr, tým lepšie. Hlavne zo zdravotného hľadiska. Mladé baby určite lepšie zvládajú tehotenstvo ako ženy vo vyššom veku,” povedala otvorene a zároveň priznala, že s priateľom sa rozprávajú už aj na tému svadba.

Sára Adamčíková si našla nového priateľa. Teraz priznala, že by sa rada čím skôr stala mamou. Zdroj: Instagram S.A.

,,Ešte je priskoro, ale rozprávame sa o tom. Ja som pripravená na všetko,” prezradila Sára, pričom z jej slov sa zdá, že to medzi nimi skutočne vynikajúco klape a ich vzťah napreduje raketovou rýchlosťou. A to aj napriek tomu, že partner je od nej o rok a pol mladší. No ktovie, možno sa teda o chvíľu skutočne dočkáme nejakej radostnej novinky!