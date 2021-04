Temná minulosť herca z Partičky: Milión v mínuse... Zmrazený účet a dlhy na všetky strany!

Michal Suchánek bol kedysi hviezdou programu Tele Tele a nikto vtedy netušil, že v realite sa ešte v tom čase topil v dlhoch. Situáciu odhalil v roku 2003 český Blesk, aktuálne si na ňu herec a zabávač zaspomínal v podcaste U kulatého stolu.

Začiatkom 90- rokov sa s kamarátom pustil do podnikania a otvorili si krčmu. „On tomu šéfoval, lebo všetkých poznal. On objednával za aviu cigariet. Ja som tomu nerozumel. Ako blbý herec som iba podpisoval faktúry. On mi strkal faktúry, pričom každá mala iné číslo a mne bolo trápne kontrolovať kamaráta,” povedal Suchánek, ktorý podnikaniu nerozumel, ale ako mnohí herci sa do neho napriek tomu pustil.

Po štyroch mesiacoch ale zistil, že sa poriadne spálil. Peniaze dodávateľom nikdy nedorazili a dlhy dosahovali viac ako milión korún. A od kamaráta navyše prišlo vydieranie a vyhrážky. Keďže všetko bolo vedené pod Suchánkovým menom, musel sa so situáciou aj sám vysporiadať.

„Účty som asi desať rokov zmrazené nemal, ale desať rokov som niekde dlžil,” prezradil. A s mnohými firmami si účty vyrovnával tak, že s kolegami z Tele Tele vystupovali na ich akciách. „Bol som dôverčivý a nedbalý. Nemal som na to nadanie. Bola to skúsenosť, ale nič dobré som si z nej neodniesol. Pamätám si, že sme deti obliekali v bazáre, pretože to bolo zlé,” prezradil o svojej vtedajšej situácii. V roku 2003 označil túto skúsenosť za svoju celoživotnú traumu.