Buckinghamský palác prelomil mlčanie: TOTO je reakcia kráľovnej na šokujúci rozhovor Harryho a Meghan

"Celá rodina je smutná, keď sa dozvedela o celom rozsahu toho, aké boli posledné roky pre Harryho a Meghan náročné. Problémy, o ktorých hovorili, najmä tie týkajúce sa rasizmu, sú znepokojivé," uvádza sa v stanovisku kráľovnej.

Zdroj: TASR/Buckingham Palace via AP

BREAKING: Buckingham Palace statement following Meghan and Harry interview:



"The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately." pic.twitter.com/Zbu1iNBlHO