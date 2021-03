Harryho mrazivé slová: Znamenie od mŕtvej mamy!

NEW YORK - Tušila to? Poriadne diskutovanou témou týchto dní je aj úprimná spoveď princa Harryho (36) a jeho manželky Meghan (39). Dvojica moderátorke Oprah Winfrey (67) odkryla viacero šokujúcich tajomstiev a neváhala prehovoriť o veciach, ktoré boli doposiaľ tabu. A asi nikoho neprekvapí, že sa pred kamerami hovorilo sa aj o zosnulej Lady Diane (†36).

Na topkách sme vás už informovali, že Harry a Meghan sa pred priateľkou Oprah poriadne otvorili. Počas rozhovoru reagovali aj na otázky, o ktorých členovia britskej monarchie jednoducho nehovoria. Meghan napríklad priznala, že uvažovala nad samovraždou.

Harry šokoval, keď prezradil, že členovia kráľovskej rodiny s ním viedli debaty o tom, či si uvedomuje, akej farby bude pleť ich detí, keďže Meghan je mulatka. „V tom časte to bolo skutočne čudné a bol som šokovaný,” uviedol Harry. Túto tému veľmi rozvádzať nechcel, avšak dodal, že kráľovná Alžbeta II., ani jej manžel, túto otázku neriešili.

Dvojica hovorila aj o vzťahoch s ostatnými členmi rodiny. Meghan napríklad prezradila, že ju Kate pár dní pred svadbou rozplakala. Harry otvorene priznal, že rodina ho úplne odstrihla od financií a otec - princ Charles mu od istého času prestal dvíhať telefón.

Zdroj: Facebook The Royal Family/Chris Jackson

Niet pochýb, že Harry a Meghan nad svojim odchodom z kráľovskej rodiny veľa rozmýšľali a ich rozhodnutiu predchádzali viaceré dilemy. Harry počas rozhovoru poznamenal, že mu v tom pomohla aj myšlienka na jeho milovanú mamu. „Určite by najviac chcela, aby sme boli šťastní,” uviedol.

Akýmsi znamením pre neho bolo i to, že milovaná mama mu zanechala dedičstvo, vďaka ktorému si odchod od monarchie mohli dovoliť. Údajne má íst o 12 miliónov eur a niektoré z jej vzácnych šperkov. „Možno tušila, že sa to stane. Bez toho by sme neboli schopní to spraviť,” dodal Harry, z ktorého slov priam mrazí. Lady Diana totiž veľmi dobre vedela, aký je život v monarchii a sama v minulosti poskytla podobne šokujúci rozhovor.

Zdroj: SITA

Harry a Meghan prezradili svetu, že tmavovláska nosí pod srdcom dievčatko. Nielen fanúšikovia vedú búrlivé debaty o tom, aké dostane meno. Ak sa nazdávate, že najčastejším tipom je meno po babičke, teda Diana, nazdávate sa správne. Nuž, nepotrvá dlho a uvidíme... Dievčatko by malo prísť na svet v lete.