Česká herečka s ťažkým priebehom Covidu: Mala skoro všetky príznaky naraz... Netušila, či prežije!

Herečka Iva Pazderková prekonala Covid-19. Pred týždňom sa prvýkrát po chorobe vybrala do prírody, no stále cíti isté následky. Veď mala takmer každý jeden príznak koronavírusu... „Ja stále hovorím, že ten lós som si ešte vytiahla dobre, pretože tu stojím, žijem, hovorím, len sa trochu zadýchavam... Ale nebolo to jednoduché,” povedala na úvod reportáže pre Topstar televízie Prima.

Výpočet príznakov je naozaj siahodlhý. „Ja okrem zápalu pľúc som mala tak nejako všetko – horúčky, bola som trochu dýchavičná, zahlienená, upchatý nos, dutiny. Po pár dňoch sa mi začali robiť pľuzgieriky po celom tele, bolo to také blbé, zvracanie, črevné ťažkosti, obrovský tlak za očami, nemohla som sa vôbec pozrieť do svetla, a samozrejme strašné vyčerpanie,” uviedla Iva.

Medzi riadkami sa dalo rozumieť, že si vôbec nebola istá, či sa z toho vôbec dostane. Chvíľkami o sebe ani nevedela a zúfalý priateľ stál pred rozhodnutím, či volať záchranku. To našťastie nakoniec nebolo potrebné. „Ja som hovorila, že s priateľom sme mali taký pocit, že naozaj prežijem, vo chvíli, keď som si po piatich dňoch – a je to teda nechutné, ale ja som fakt nebola schopná – ja som si po piatich dňoch bola schopná vyčistiť zuby,” prezradila herečka.

Tá je pritom aktívnou športovkyňou a zrejme ani nečakala, že ňou koronavírus takto zamáva. „Hovorím o tom, lebo mám 40 rokov, športujem, žijem relatívne zdravo a nedokážem si predstaviť, že niekto, kto má zdravotné komplikácie, alebo je starší, alebo v inej kondícii, že by si týmto prešiel. Opatrujte sa, buďte opatrní všetci a nepodceňujte to, prosím. Buďte ohľaduplní,” odkázala na záver.